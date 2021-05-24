Общество

Псковский губернатор напомнил, что определило развитие культуры на тысячу лет вперед

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем славянской письменности и культуры.

«История нашей письменности неразрывно связана с именами Кирилла и Мефодия. Эти святые создали алфавит, который определил развитие нашей культуры на тысячу лет вперед», - отметил он в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников напомнил, что в Псковской области сложилась традиция проводить в День славянской письменности хоровой праздник. В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате, послушать выступления можно в соцсетях под хештегом #поютдетипсковщины, добавил губернатор.