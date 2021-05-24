Общество

Большинство участников опроса ПЛН одобряют очные выпускные в условиях пандемии

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей (62,47%) одобряют проведение очных выпускных вечеров в условиях пандемии. В соответствующем опросе приняли участие 429 человек.

Более 12% респондентов поддерживают проведение выпускных, но без родителей. Категорически против высказались немногим более 11% опрошенных читателей.

2,10% участников опроса указали на то, что проведение таких массовых мероприятий возможно лишь при условии вакцинации от коронавируса всех присутствующих.

И лишь 1,63% респондентов посоветовали организовать выпускные в режиме онлайн.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: «Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?».