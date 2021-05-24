Общество

Чемпионат по кинологии прошел в Печорах

Ежегодный чемпионат по кинологии на первенство Пограничного управления ФСБ России по Псковской области состоялся в Печорах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в чемпионате приняли участие 16 лучших специалистов-кинологов и собак со всей границы Псковской области.

«В рамках соревнований кинологи в течение нескольких дней демонстрировали высокий уровень профессионального мастерства и степень натренированности служебных собак», - отметили в пресс-службе.

Турнир проходил в несколько этапов по разным видам состязаний. На чемпионате было необходимо показать как общую дрессировку собак, так и выполнить выборку вещи, обыскать помещение, автотранспорт и багаж на предмет наличия наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, осуществить задержание, конвоирование и охрану условного нарушителя.

«На протяжении всех выступлений от собак требовалось беспрекословное подчинение в выполнении команд, за чем следили опытные и строгие судьи. При подсчете результатов соревнований учитывалось время и качество выполнения заданий, заинтересованность собаки в работе, отсутствие дополнительных команд кинолога своему подопечному», - рассказали в ведомстве.

Первенство в розыскной деятельности заняла немецкая овчарка по кличке Бархан. При обнаружении наркотических средств большее количество баллов присудили немецкой овчарке Миризе, а лабрадор Оливия стала лучшая в работе по поиску взрывчатых веществ.

На торжественной церемонии закрытия победители соревнований получили кубки, дипломы и памятные подарки, а четвероногие участники – вкусные призы. «Но главным призом для победителей стало дальнейшее их участие в чемпионате пограничных органов России по многоборью кинологов на призы героя Советского Союза Никиты Федоровича Карацупы, который состоится в середине июня текущего года в городе Вязьме», - добавили в ведомстве.