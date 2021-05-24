Общество

«Пивной сад» устраивают в Пскове на Индустриальной

Biergarten или «Пивной сад» устраивают в Пскове на улице Индустриальной, 9 возле ресторана «Старый лис». Об этом сообщил учредитель ООО «Савицкий и сыновья», известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий 24 мая в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

По словам спикера, на территории площадью около 1 Га будет организовано множество дорожек, беседок. Здесь можно будет арендовать беседки, мангалы, шампуры, купить мясо.

Планируется организовать танцпол и сцену. «Не надо ехать в лес», - сказал Игорь Савцкий. Все для отдыха можно будет на территории «Пивного сада».

Кроме того, компания планирует организовать экскурсии с дегустацией продукции из бочек.

Уютная площадка будет ограждена. «Дети никуда не пропадут. Там можно будет проводить концерты, когда снимутся ограничения на хозяйственную деятельность. Будет концерты будут выступать хорошие артисты местные», - сказал Игорь Савицкий.