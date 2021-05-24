Общество

Участники конкурса «Большая перемена» узнают о правилах безопасности

Новая тематическая неделя «Твоя безопасность» стартовала в сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» — сегодня, 24 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участвуя в проекте, школьники узнают о работе полиции и ее специальных подразделений, о том, как избежать вредных привычек, не попасться на уловки злоумышленников и чем может помочь мобильное приложение МВД России. Также конкурсанты «Большой перемены» познакомятся с основами правовой грамотности, кибербезопасности, правилами поведения на дорогах и смогут принять участие в творческих заданиях, направленных на популяризацию профессии полицейского.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что расписание онлайн-уроков недели «Твоя безопасность» очень насыщенное: «Мы постарались сделать так, чтобы ребята не скучали. Включили в познавательный процесс полезные видеоматериалы, викторины, экскурсии, прямые трансляции с сотрудниками и тематические конкурсы. По окончании обучения будут подведены итоги творческих состязаний, победители которых получат призы. МВД России уделяет самое пристальное внимание работе с детьми, направленной на повышение уровня их личной безопасности. Мероприятия, во время которых полицейские в игровой, творческой форме обучают юных граждан основам безопасного поведения, доказывают свою эффективность. Особую актуальность такая деятельность приобретает накануне летних каникул».

Конкурс «Большая перемена» проходит для учеников 5–7 классов, 8–10 классов общеобразовательных школ и для студентов колледжей. Подать заявку на участие в конкурсе можно на платформе конкурса, регистрация для учеников 5–7 классов открыта до 25 мая, для учеников 8–10 классов и студентов СПО — до 15 июня 2021 года.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Партнером тематической недели выступает Министерство внутренних дел России.