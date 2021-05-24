Общество

Подписан меморандум о создании консорциума «Вернадский - Псковская область»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании Совета Российского Союза ректоров, которое прошло в Москве на площадке фундаментальной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, в рамках мероприятия глава региона и ректор Московского государственного университета, президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий подписали меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский — Псковская область».

Глава региона в рамках своего выступления поблагодарил руководство МГУ за готовность к сотрудничеству. «Для нас огромная честь и ответственность стать частью проекта, который возглавляет ведущий вуз нашей страны», - прокомментировал подписание меморандума глава региона. Он подчеркнул, что подготовка специалистов должна вестись не формально, чтобы те находили работу по специальности, не покидая регион.

Ректор МГУ Виктор Садовничий в свою очередь подчеркнул, что цель консорциума «Вернадский» предполагает тесное взаимодействие университетов, научных учреждений, государственных корпораций и национальных институтов развития. «На базе региональных вузов и научных институтов в партнерстве с ведущими российскими корпорациями реализовано более двухсот научных и образовательных проектов. Опыт деятельности консорциумов „Вернадский“ показал, что программа способствует повышению роли университетов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии регионов России, трансформации региональных вузов -у частников консорциумов - в интеллектуальные локомотивы регионального развития и укрепляет единство общероссийского научно-образовательного пространства», - подчеркнул Виктор Садовничий.

Руководитель ведущего вуза страны поблагодарил губернатора за личное участие в заседании Российского Союза ректоров, а также за внимание к развитию системы высшего образования в регионе. Дополнительно Виктор Садовничий пригласил всех участников проекта «Вернадский» к сотрудничеству в рамках инновационного научно-технологического центра МГУ, первые корпуса которого будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

К меморандуму разработана дорожная карта реализации совместных проектов на период до 2024 года. В ее рамках предусмотрены мероприятия по развитию региональных систем высшего, общего и среднего профессионального образования, а также реализации фундаментальных и прикладных научных исследований. Особое внимание планируется уделить совершенствованию целевой подготовки кадров с учетом приоритетных направлений научно-технологического развития Псковской области.

Отметим, целью научно-образовательного консорциума «Вернадский» является повышение роли университетов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии регионов страны. Проект по созданию в регионах консорциумов нацелен на объединение ведущего университета, региональных вузов, научно-исследовательских институтов и социально-ориентированного федерального и регионального бизнеса.

В апреле 2018 года президент РФ Владимир Путин поддержал данный проект и отметил, что вузы призваны стать центрами развития технологий и кадров, интеллектуальными локомотивами для отраслей экономики субъектов РФ. В настоящее время в консорциум входят более 20-ти регионов страны.