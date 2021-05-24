Общество

Псковская академия ФСИН станет организатором международного фестиваля

XIV Международный научно-спортивно-творческий фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече» стартовал в псковском филиале Академии ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе академии.

В научных мероприятиях международного фестиваля, который пройдет с 24 по 28 мая в онлайн-режиме, примут участие все образовательные организации ФСИН России, вузы России и Республики Беларусь.

За время фестиваля псковская академия ФСИН проведет 12 научных мероприятий: круглые столы и секции XVI Международной научно-теоретической конференции адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов».

Круглые столы будут посвящены обсуждению вопросов современного состояния деятельности уголовно-исполнительных инспекций, частного права, профессиональной подготовки сотрудников силовых структур для решения задач, возникающих при чрезвычайных обстоятельствах, а также вопросов противодействия преступности в России и за рубежом.

В рамках Международной научно-теоретической конференции «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов» будут работать секции «Уголовное право, криминология», «Уголовно-исполнительное право», «Административное право», «Уголовный процесс и криминалистика», «Юридическая психология и педагогика», «Гражданское право и гражданский процесс», «Теория и история государства и права», «Современные аспекты организации трудовой адаптации осужденных».

С докладами выступят курсанты и студенты Академии ФСИН России, Владимирского юридического института ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России, Кузбасского института ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России.

Курсанты Воронежского института ФСИН России, Санкт-Петербургского университета МВД России, зарубежные партнеры из Академии МВД и Могилевского института МВД Республики Беларусь примут участие в мероприятиях фестиваля заочно.