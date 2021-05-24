Общество

Псковский Росреестр временно ограничил личный прием граждан

В соответствии с приказом Росреестра от 17 мая текущего года, в целях обеспечения безопасности граждан управление Росреестра по Псковской области временно ограничивает личный прием граждан, предусмотренный статьей 13 федерального закона №59 «О порядке рассмотрения обращения граждан в РФ».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области, личный прием будет осуществляться только руководителем управления и его заместителями исключительно по предварительной записи.

Запись осуществляется по телефону в Пскове 68-74-01.

В случае необходимости получения консультации заявители так же вправе направить обращение любым удобным способом: