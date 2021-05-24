Общество

Работа 7-летнего жителя поселка Дедовичи участвует в голосовании на всероссийском конкурсе

Жители Псковской области могут поддержать работу юного жителя поселка Дедовичи на всероссийском конкурсе «‎Полицейский Дядя Степа-2021»‎. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Ежегодный всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» реализуется в преддверии Международного дня защиты детей с 2013 года и проходит при поддержке Общественного совета при МВД России. На конкурс дети от 6 до 14 лет, используя различные материалы: гипс, пластилин, текстиль, глину, картон и т.д., изготавливали различные тематические поделки, посвященные сотрудникам полиции.

По итогам голосования сотрудников УМВД России по Псковской области и членов Общественного совета при региональном УМВД на конкурс от Псковской области заявили работу Константина Афанасьева. 7-летний житель поселка Дедовичи из пластилина и картона соорудил поделку «‎Полицейский - кинолог».

Чтобы поддержать участника на всероссийском отборочном этапе, достаточно перейти на страницу всероссийского конкурса детского творчества «‎Полицейский Дядя Степа-2021», затем необходимо нажать на фото поделки (Псковская область, Константин Афанасьев, 7 лет), авторизоваться через одну из предложенных социальных сетей и подтвердить свой голос.

Голосование завершится 31 мая в 23.59.