Общество

Партия «Новые люди» научит псковских школьников, как стать миллионерами

Партия «Новые люди» и ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провели исследование предпринимательской активности среди молодых людей. Работу провели в апреле по заказу партии. В опросе поучаствовали 1600 жителей России в возрасте от 12 до 60 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Согласно исследованию, 60% людей хотели бы стать предпринимателями, 62% родителей – чтобы их дети стали предпринимателями.

При этом останавливают россиян от открытия своего дела чаще всего три фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, административные барьеры.

Отметим, что 82% опрошенных полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Для этого предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать.

«Уходят в прошлое представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону. Мир другой, а школа выпускает людей с устаревшими навыками. Предпринимательство - это компетенция XXI века. Она должна стать новой всеобщей грамотностью. Мы видим, что этого хотят более 60% людей», - говорит лидер партии Алексей Нечаев.

Старший научный сотрудник Псковского государственного университета, руководитель отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского областного совета профсоюзов Андрей Маковский согласен с тем, что молодым людям для активного вовлечения в экономическую сферу зачастую не хватает знаний:

«Бизнес-образованием должны заниматься практикующие эксперты, которые могут объяснить ребятам, как устроены процессы в экономике. Нужно не терять связь с реальностью, образование должно исходить из потребностей и сложившейся экономической ситуации в регионе. К примеру, для Псковской области характерно сельское хозяйство, электроприборостроение, кабельное производство, необходимо знакомить будущих предпринимателей с возможностями особой экономической зоны "Моглино". В июне при поддержке партии "Новые люди" мы намерены провести семинар для молодежи, где будем подробно говорить про перспективы в сфере предпринимательства и экономики, про наиболее востребованные специальности, при участии псковских бизнесменов, у которых уже есть успешные "кейсы"», - рассказал Андрей Маковский.

С тем, что начинающим бизнесменам необходима помощь на старте карьеры, согласен и псковский предприниматель Александр Козлов.