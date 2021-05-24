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Общество

«Рыба в тазу для мытья фруктов»: питание печорских школьников организовали с нарушениями

25.05.2021 09:47|ПсковКомментариев: 0

Нарушения в организации питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в печорской гимназии выявила прокуратура в ходе проверки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Проверка показала, что обучающиеся не соблюдают питьевой режим; ежедневное меню питания на сутки для всех возрастных групп и дополнительное меню не содержат информации о калорийности порции блюда; производственный контроль за качеством питания не проводится; разделочный инвентарь (ножи) для готовой и сырой продукции хранится в одном месте; половники не имеют маркировки; посуда используется не в соответствии с маркировкой (рыба хранится в тазу для мытья фруктов); нет места для хранения уборочного инвентаря на пищеблоке.

Прокурор внес представление в адрес директора печорской гимназии с требованием незамедлительно устранить нарушений закона и направил материалы проверки в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса о привлечении директора гимназии к административной ответственности.

Теги: #прокуратура #дети-сироты #Проверка
Источник: Псковская Лента Новостей
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