Общество

Первый госэкзамен сдают псковские одиннадцатиклассники 25 мая

Первый государственный выпускной экзамен по русскому языку сдают одиннадцатиклассники в школе №24 в Пскове 25 мая. 28 мая выпускников ждет экзамен по математике в лицее № 20, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Отметим, что для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11) по двум предметам: русскому языку и математике.

В этом году в Пскове школу окончат 1270 человек. Из них 108 учащихся решили не сдавать единый государственный экзамен.

Кроме того, 24 мая в 9 классах началась государственная итоговая аттестация (состоялся экзамен по русскому языку, который пройдет и 25 мая). Также в два дня (27 и 28 мая) пройдут экзамены в 9 классах по математике.

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ЕГЭ для выпускников, планирующих поступать в вузы, начнется 31 мая с экзаменов по литературе, химии, географии, завершится основной период 2 июля резервным днем по всем предметам, уточнили в администрации региона.

Русский язык выпускники будут сдавать 3 и 4 июня, математику (профильный уровень) 7 июня, следующий «большой» экзамен состоится по обществознанию 15 июня, 11 июня пройдет ЕГЭ по физике и истории, 18 июня - по биологии и иностранным языкам письменно, устную часть экзаменов по иностранным языкам выпускники сдадут 21 и 22 июня, и завершатся основные сроки экзаменом по информатике и ИКТ в компьютерной форме - 24 и 25 июня.

Новым в 2021 году станет ЕГЭ по информатике. Экзамен будет полностью выполняться на компьютере, проверка будет осуществляться автоматизировано.