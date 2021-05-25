Общество

Дмитрий Шахов отметил красноярский опыт по ресоциализации осужденных

Омбудсмен Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в заседании Координационного совета уполномоченных в субъектах РФ, которое прошло в городе Красноярске под председательством уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Заседание было посвящено теме «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

В работе совещания, кроме уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, приняли участие министр просвещения России Сергей Кравцов, представители Совета Федерации, директор ФСИН России Александр Калашников, председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим, а также представители экспертного и правозащитного сообщества.

В рамках заседания участники обсудили основные вопросы ресоциализации осужденных и создание в России системы пробации, а также приняли согласованные рекомендации для органов публичной власти, направленные на совершенствование действующего законодательства и практики его применения, рассказал Дмитрий Шахов.

Участники Координационного совета посетили ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю, ФКУ «Исправительная колония №22» ГУФСИН России по Красноярскому краю. Особое внимание региональные омбудсмены уделили знакомству с работой КГБУ СО «Центр социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы», который был создан в 1994 году и главной задачей которого является профилактика рецидивной преступности, активизация работы с ранее судимыми лицами и предупреждение повторных преступлений с их стороны.

Как рассказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, в Красноярском крае программа была не только насыщенной, в ней был представлен интересный опыт региона.

«Особенно был интересен опыт в части возвращения к нормальной жизни лиц, имевших судимость. Его надо использовать и в других регионах нашей страны. Очень интересен опыт администрации города Красноярска и федерального ГУФСИН по организации различного вида работ по благоустройству города с привлечением лиц, отбывающих наказание в различных учреждениях уголовно-исполнительной системы», - сказал региональный омбудсмен.

При этом, как рассказал один из руководителей муниципалитета, это во многом эффективнее труда мигрантов. «Поэтому руководителям муниципалитетов и иных коммерческих организаций стоит повнимательнее изучить и присмотреться к такому опыту. Это должно быть выгодно всем, так осужденные имеют хороший гарантированный заработок, что позволяет им быстрее возмещать иски потерпевшим от преступлений», - отметил Дмитрий Шахов.

По итогам посещения нового следственного изолятора ФСИН России в Красноярске он отметил правильность курса на вывод из центральной части региональных столиц учреждений пенитенциарной системы. По словам Дмитрия Шахова, это позволит существенно улучшить положение с правами граждан, которые временно оказались в подобных учреждениях, что будет еще одним решительным шагом к выполнению международных стандартов в этой сфере.

«Координационный совет – эффективный механизм взаимодействия уполномоченных, позволяющий омбудсменам обсуждать наиболее острые проблемы в сфере защиты прав человека и обмениваться лучшими практиками по их решению, а также принимать согласованные рекомендации для органов публичной власти, направленные на совершенствование действующего законодательства и практики его применения», - добавил Дмитрий Шахов.