Общество

Железнодорожный переезд перекроют в Великих Луках 28 мая

Железнодорожный переезд перекроют в Великих Луках 28 мая. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Новосокольническая дистанция пути извещает население и автотранспортные организации города Великие Луки о закрытии для движения автомобильного транспорта железнодорожного переезда 482 км ПК 8 (Воробецкая) 28 мая с 9:00 до 19:00. Это связано с проведением капитального ремонта железнодорожного пути.

Новосокольническая дистанция пути будет организовывать пропуск автомобилей ритуальных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и МВД.