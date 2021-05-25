Общество

Глава Счетной палаты предложил способ победить бедность в России за 3-4 года

Добиться снижения уровня бедности вдвое можно не к 2030 году, как планирует правительство, а в течение трех-четырех лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщает газета «Известия».

Он поддержал подход по введению требований к получателям пособий, в том числе имущественный ценз. С этого года этот подход применяется при назначении пособий малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет. Как следует из проекта постановления правительства, который подготовил Минтруд, этот подход будет распространен и на новые выплаты для малообеспеченных семей на детей от восьми до 17 и беременным женщинам в трудной ситуации, рассказали в ведомстве.

«Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — сказал Алексей Кудрин.

Правилами предусмотрен достаточно большой объем собственности: в совокупности семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой. В расчет нуждаемости не включаются квартиры и дома, признанные негодными для проживания, квартиры и участки, полученные в качестве меры соцподдержки. В случае земельных наделов не учитываются также дальневосточные гектары.

Как отметил Алексей Кудрин, требования могли бы быть и жестче. «Но социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности. Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход», — подчеркнул он.