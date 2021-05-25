Общество

За сутки в Псковской области коронавирус выявлен у 51 человека

За минувшие сутки, 24 мая, в Псковской области коронавирус выявлен у 51 человека. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. От новой инфекции избавились 187 человек, скончались 3 человека. Проведено 851 исследование.

За весь период пандемии в псковском регионе провели 379 199 тестов на COVID-19. Подтвердились 37 561 случай заражения, выздоровел 32 031 человек, скончались 396.

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