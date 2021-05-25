За сутки в Псковской области коронавирус выявлен у 51 человека

За минувшие сутки, 24 мая, в Псковской области коронавирус выявлен у 51 человека. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. От новой инфекции избавились 187 человек, скончались 3 человека. Проведено 851 исследование.
За весь период пандемии в псковском регионе провели 379 199 тестов на COVID-19. Подтвердились 37 561 случай заражения, выздоровел 32 031 человек, скончались 396.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 13605
- Великие Луки – 6295
- Бежаницкий район - 349
- Великолукский район – 833
- Гдовский район – 556
- Дедовичский район – 791
- Дновский район - 313
- Красногородский район – 221
- Куньинский район – 335
- Локнянский район - 254
- Невельский район – 1446
- Новоржевский район – 451
- Новосокольнический район – 982
- Опочецкий район – 918
- Островский район – 1897
- Палкинский район – 409
- Печорский район – 725
- Плюсский район – 589
- Порховский район – 1159
- Псковский район – 3130
- Пустошкинский район – 347
- Пушкиногорский район - 355
- Пыталовский район – 371
- Себежский район – 604
- Стругокрасненский район – 380
- Усвятский район – 200
- Иногородние (с 30.12.2020) – 46.
Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?