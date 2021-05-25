Общество

Создать надзорные органы за решениями судов предложил бывший замгубернатора Псковской области

Создать надзорные органы за решениями судов предложил экс-заместитель губернатора Псковской области Григорий Яцинович, выселенный из служебной квартиры. Свое предложение он озвучил в обращении, направленном в редакцию Псковской Ленты Новостей.

«В 2000 году губернатор Псковской области Евгений Михайлов пригласил меня на работу в администрацию Псковской области. В то время я проживал в Гдове и моим условием было предоставление мне квартиры в собственность через приватизацию. Я сам выбирал себе квартиру, и областная администрация ее оплатила. Был заключен договор найма двухкомнатной хрущевки (я человек скромный, хотя и был замом губернатора), в котором губернатор собственной рукой написал приобрести мне квартиру в собственность и поставил свою печать, - напомнил Григорий Яцинович. - В 2004 году власть сменилась, и меня уволили. Губернатор Михайлов ушел - в Москву. Последующие губернаторы меня не выселяли, но и приватизировать квартиру не давали. В суд на них я не подавал, потому что юристы меня убеждали, что из единственного жилья человека выкинуть нельзя».

Григорий Яцинович рассказал, что прожил в той хрущевке 20 лет, исправно внося все платежи, в том числе за найм жилья. «И вот, как гром с ясного неба, на меня в суд подала областная администрация с требованием выселить, без предоставления другого жилья и снять с прописки трех граждан России: меня, жену и дочь», - заявил Григорий Яцинович.

По его словам, сначала администрация подала заявление в суд с требованием просто прекратить договор и выселить экс-вице-губернатора, но прокурор предложил им переписать заявление и «подать на выселение из служебного жилья». «Но, чтобы квартира была служебной, она должна быть в реестре служебного жилья, а мне должен был быть выдан ордер на служебное жилье. Ничего этого нет и не было. При этом у меня куча писем, накопившихся за двадцать лет от областной администрации о том, что это квартира не служебная. На мой вопрос о записи в договоре рукой Михайлова ЕЭ. Администрация сказала, что он не сторона договора… Круто! А кто меня выселяет?» - выразил недоумение Григорий Яцинович.

Также он напомнил, что суд встал на сторону администрации с прокуратурой и принял решение выселить бывшего вице-губернатора с женой и дочерью из квартиры.

«Оказывается, втихую от народа власть приняла закон о том, что любого гражданина России можно выкинуть из единственного жилья в никуда. Тогда как беженец из другой бывшей республики получает жилье, а свой гражданин – бомж. К тому же мы с женой находимся в предпенсионном возрасте, и работы у нас нет, - продолжил Григорий Яцинович. - Ну, думаю, городской суд ошибся, погорячился, может, выше люди поумнее. Ан нет! Все инстанции отказали. Оказывается, ни президент, ни прокурор — никто, кроме самого суда - не могут рассматривать решение суда. Вот и получается "ворон ворону глаз не выклюет". Вот она где вся независимость судов».

Ссылаясь на многочисленные факты беззакония судов, которыми пестрит интернет, Григорий Яцинович высказал мнение, что в России «надо срочно создавать надзорные органы за решениями судов на двух принципах: исполнения закона и человечности».