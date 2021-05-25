Общество

Слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД приняли присягу

Группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, стражи порядка поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Присягу принял начальник ЦПП УМВД полковник полиции Владимир Куприянов. Собравшимся на плацу 27 юношам и девушкам пожелали с честью и достоинством нести высокое звание полицейского, добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи. Им напомнили также о возможности получения бесплатного высшего юридического образования в вузах системы МВД России.

От лица представителей старшего поколения выступил председатель Псковской областной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Николай Северинюк. Он подчеркнул, что главной задачей стражей порядка была и остается защита прав и законных интересов граждан. Николай Иосифович пожелал виновникам торжества успехов в службе, профессионального роста и верности избранному нелегкому пути.

После окончания обучения эти молодые полицейские приступят к службе в различных подразделениях органов внутренних дел региона. А о времени, проведенном в стенах Центра профессиональной подготовки УМВД, им будет напоминать сделанное сегодня на память групповое фото.