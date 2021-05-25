Общество

В новосокольнической школе пополнились ряды юнармейцев

«Единая Россия» реализует проект «Историческая память», направленный на сохранение памяти о героях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на мемориальном комплексе воинам-новосокольничанам, погибшим в Великой Отечественной войне, состоялась торжественная церемония посвящения в ряды «Юнармии» учеников средней школы города Новосокольники.

Ряды юнармейцев пополнили 15 курсантов военно-патриотического клуба «Юный разведчик», которые решили добровольно связать себя с этим общественным военно-патриотическим движением.

Вступая в ряды юнармии, учащиеся школы дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству: следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память героев.

«Клятва юнармейца — это не просто слова. Это обещание любить Родину, чтить память предков и помогать ближним. Уверен, что ребята с честью и гордостью будут носить новое звание. Ответственные, сильные духом, добрые и честные юноши и девушки, любящие свою страну — такие они, наши юнармейцы! Мы гордимся нашей молодёжью», - отметил депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов (фракция «Единая Россия»), который принял участие в церемонии и поздравил ребят с новым и ответственным этапом жизни.