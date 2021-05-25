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Общество

Энергетики призывают строго соблюдать правила безопасности в охранных зонах линий электропередачи

25.05.2021 22:01|ПсковКомментариев: 0

Энергетики «Россети Северо-Запад» призывают строго соблюдать правила безопасности в охранных зонах линий электропередачи

Помните: любые энергообъекты - источник повышенной опасности

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасности в охранных зонах линий электропередачи.

Охранная зона ЛЭП — это территория вдоль воздушных линий электропередачи в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов.

У линий электропередачи, в том числе кабельных, напряжением 0,4 кВ это расстояние составляет 2 метра от крайнего провода, для 10 кВ - 10 метров, для 35 кВ - 15 метров, на ЛЭП 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров, 330 кВ – 30 метров.

В охранных зонах воздушных линий (ВЛ) электропередачи запрещены:

• проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 м;

• строительство, реконструкция или снос зданий и сооружений;

• горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

• посадка и вырубка деревьев и кустарников;

• размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, гаражей и автостоянок (кроме гаражей-стоянок автомобилей физических лиц), проведение массовых мероприятий - в охранных зонах ВЛ до 1 кВ;

• складирование и хранение материалов, в том числе горюче-смазочных в охранных зонах ВЛ до 1 кВ;

• полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м;

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров в охранных зонах ВЛ.

В охранных зонах кабельных линий (КЛ) электропередачи запрещены:

• земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях - на глубине более 0,45 метра);

• планировка грунта, полевые сельскохозяйственные работы, связанные со вспашкой земли;

В охранных зонах воздушных линий электропередачи и непосредственно под ними категорически запрещается ловить рыбу. Это смертельно опасно! Прежде чем приступить к ловле рыбы, осмотритесь по сторонам. Выбирайте для рыбалки места вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных будок и иных энергообъектов. Забрасывать блёсны и другие снасти вблизи ЛЭП опасно: мокрая леска – хороший проводник тока. Зацепившись снастью за провод можно попасть под напряжение.

Кроме того, категорически запрещается:

• набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние предметы;

• приближаться оборванным проводам, ближе чем на 8 м;

• запускать любые летательные приспособления и аппараты, в том числе воздушных змеев и спортивные модели вертолетов и самолетов, а также фейерверки;

• залезать на опоры воздушных линий электропередачи, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;

• без согласования с энергетиками проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут затруднить доступ к энергообъектам;

• размещать свалки и разводить огонь под ЛЭП или в непосредственной близости от энергобъектов;

• размещать хранилища, производить сброс и слив едких, коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов рядом с энергобъектами.

Обо всех замеченных нарушениях, повреждениях электрооборудования убедительная просьба сообщать по единому телефону «горячей линии» «Россети Северо-Запад» 8-800-220-0-220. Конфиденциальность гарантируется.

Энергетики делают всё, чтобы объекты были соответствующим образом защищены от проникновения посторонних и снабжены предупреждающими знаками. Большинство несчастных случаев - это результат пренебрежения предупреждениями, зачастую пострадавшие просто не осознают опасности и не задумываются о последствиях своих действий. Запомните: все энергообъекты обозначены специальным знаком - желтым треугольником с чёрной молнией. Этот знак предупреждает об угрозе поражения электротоком. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, нельзя приближаться к любым объектам, где есть такой знак!

• нельзя проникать на территорию энергообъектов. Запрещено забираться за ограждения и барьеры, открывать двери трансформаторных подстанций, касаться электрооборудования и приближаться к нему. Даже на расстоянии от токоведущих элементов оборудования есть риск получить смертельную травму, попав под высокое напряжение;

• запрещается находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, самостоятельно производить переключения и подключения в электрических сетях.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» обращается в первую очередь к родителям с убедительной просьбой: повторите с детьми простые правила электробезопасности. В помощь детям, родителям и педагогам на сайте «Россети Северо-Запад» размещён специализированный портал «Подружись с электричеством». Он содержит материалы, адаптированные для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, тематические игры и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.

Правила электробезопасности просты, но их соблюдение поможет вам избежать опасности и, в случае чрезвычайной ситуации, спасти вашу жизнь и жизни окружающих.

Берегите себя и своих близких!

Теги: #электроэнергия #Россети
Источник: Псковская Лента Новостей
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