Общество

Санаторий «Хилово» поддержал создание мемориала «Зарождение Знамени Победы»

Псковские здравницы, в частности санаторий «Хилово», оказали благотворительную поддержку в создании мемориала «Зарождение Знамени Победы» на территории Псковской области.Обэтом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского областного совета профсоюзов.

Ранее председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов обратился ко всему профсоюзному сообществу Псковской области с призывом поддержать инициативу создания памятного знака Знамени Победы в поселке Идрица Себежского района.

Сбор средств на создание народного мемориала, посвященного рождению Знамени Победы, уже ведется. Официальный хештег проекта народного мемориала – #Знаменибыть60. Тем, кто хочет поддержать акцию или уже сделал пожертвование, предлагают разместить пост об этом у себя в соцсетях с этим хештегом.