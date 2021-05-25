Общество

50 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области

50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области по состоянию на 25 мая. За все время пандемии COVID-19 в регионе подтвердили у 37 611 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки от коронавируса избавился 141 человек, всего - 32 172. Скончались 396 пациентов. Также за сутки провели 1 272 теста на коронавирус, всего - 380 471.

Первую прививку от коронавируса сделали 56,1 тысячи жителей региона, из них 45,2 тысячи полностью завершили вакцинацию.