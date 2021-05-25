Архивисты рассказали о выселении бывшей помещицы в Бежаницком районе

Государственный архив Псковской области опубликовал в своих социальных сетях материалы о выселении бывшей помещицы Евгении Дерюгиной в деревне Хряпьево Бежаницкого района. Подшитые в папке документы датированы периодом: декабрь 1924 - ноябрь 1925 года.
Отмечается, что осенью 1905 года крестьяне с требованиями хлеба громили многие имения вблизи Бежаниц. Пострадало и Хряпьево.
Женщина подчеркивала: имеющуюся землю нет возможности опахивать «за неимением лошади». Лошадь, как следует из письма, сгорела вместе с инвентарем в 1919 году. В тексте есть строки: «Женскую половину работы исполняет дочь». На скудные деньги приобретены корова, телка, поросенок и овца. В описи имущества значатся: буфет, комод, диван мягкий, шкаф, стульев восемь, столов три, конторы две неисправных, часов двое (одни неисправны), туалет, кроватей две, сена 50 пудов, соломы около 30 пудов.
«Живя с дочерью весьма уединенно, мы имеем мало сношений с окрестным населением и потому не могли вызвать к себе неудовольствие. Кроме того, ни в каких противосоветских поступках замечены не были», - писала Евгения Дерюгина в надежде, что представители власти пересмотрят решение о выселении ее семьи из родных мест.
Из постановления от 23 декабря 1924 года: «Из Акта обследования видно, что данное хозяйство в наше время носит нетрудовой характер и не имеет общественного агрокультурного значения, а потому нашли необходимым: бывшую помещицу Дерюгину Е. П. с дочерью Валентиной Николаевной и сыном Юрием Николаевичем в двухнедельный срок со дня объявления настоящего постановления выселить из принадлежащего ей ранее имения и из пределов Новоржевского уезда». При этом «всю домашнюю утварь, значащуюся в описи, и корову, как незначительные по своей ценности, оставить в распоряжении Дерюгиной».
Евгения Дерюгина не теряла надежду переубедить высокое начальство. В письме она делилась опасениями: «устроиться на новом месте в случае выселения мы не имеем никаких средств» и потому «если возможно, оставить нас на прежнем месте».
Но в январе 1925 года женщина с дочерью были выселены.
Отмечается, что в этой папке с подшитыми документами о выселении нет никаких пометок, куда именно были отправлены Евгения Дерюгина и ее дочь, нет ни слова о судьбе сына.
«Сегодня на месте имения можно увидеть лишь фрагменты каменных надворных построек, да несколько деревьев от старинных аллей», - добавили в госархиве.