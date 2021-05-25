Общество

Архивисты рассказали о выселении бывшей помещицы в Бежаницком районе

Государственный архив Псковской области опубликовал в своих социальных сетях материалы о выселении бывшей помещицы Евгении Дерюгиной в деревне Хряпьево Бежаницкого района. Подшитые в папке документы датированы периодом: декабрь 1924 - ноябрь 1925 года.

«Евгении Павловне Дерюгиной на тот момент было 56 лет. Жила она в собственном доме в имении Хряпьево, но, правда, отведены ей были только три комнаты и кухня на условиях аренды жилья, а еще хлев и сенной сарай. Это можно узнать из Акта, составленного 19 декабря 1924 года. Там же отмечено, что до революции помещица владела 400 десятинами земли, но после 1918 года ей оставили 7 десятин. Правда, "документов на право пользования означенным участком не имеется", подчеркнуто в Акте. А ведь в Хряпьево у предков Дерюгиных когда-то было крупное молочное хозяйство, работали винокуренный, сыроваренный и кирпичный заводы. В имении был огромный сад — росли около 400 яблонь, около 100 слив, более 100 ягодных кустов», - рассказали архивисты.

Отмечается, что осенью 1905 года крестьяне с требованиями хлеба громили многие имения вблизи Бежаниц. Пострадало и Хряпьево.

«Жила Евгения Павловна с дочерью Валентиной Николаевной — ей 22 года, до недавнего времени дочь работала учительницей, но впоследствии была уволена из-за происхождения. Был у Дерюгиной еще и сын — Юрий Николаевич. Ему на тот момент было 19 лет. Он учился в Орле, но был отчислен — тоже сыграло роль происхождение. Каких-то средств к существованию у Дерюгиных не было. Об этом Евгения Павловна писала в своем обращении в Губземправление — оно будет зарегистрировано как входящее 31 декабря 1924 года», - отметили в госархиве.

Женщина подчеркивала: имеющуюся землю нет возможности опахивать «за неимением лошади». Лошадь, как следует из письма, сгорела вместе с инвентарем в 1919 году. В тексте есть строки: «Женскую половину работы исполняет дочь». На скудные деньги приобретены корова, телка, поросенок и овца. В описи имущества значатся: буфет, комод, диван мягкий, шкаф, стульев восемь, столов три, конторы две неисправных, часов двое (одни неисправны), туалет, кроватей две, сена 50 пудов, соломы около 30 пудов.

«Живя с дочерью весьма уединенно, мы имеем мало сношений с окрестным населением и потому не могли вызвать к себе неудовольствие. Кроме того, ни в каких противосоветских поступках замечены не были», - писала Евгения Дерюгина в надежде, что представители власти пересмотрят решение о выселении ее семьи из родных мест.

Из постановления от 23 декабря 1924 года: «Из Акта обследования видно, что данное хозяйство в наше время носит нетрудовой характер и не имеет общественного агрокультурного значения, а потому нашли необходимым: бывшую помещицу Дерюгину Е. П. с дочерью Валентиной Николаевной и сыном Юрием Николаевичем в двухнедельный срок со дня объявления настоящего постановления выселить из принадлежащего ей ранее имения и из пределов Новоржевского уезда». При этом «всю домашнюю утварь, значащуюся в описи, и корову, как незначительные по своей ценности, оставить в распоряжении Дерюгиной».

Евгения Дерюгина не теряла надежду переубедить высокое начальство. В письме она делилась опасениями: «устроиться на новом месте в случае выселения мы не имеем никаких средств» и потому «если возможно, оставить нас на прежнем месте».

Но в январе 1925 года женщина с дочерью были выселены.

Отмечается, что в этой папке с подшитыми документами о выселении нет никаких пометок, куда именно были отправлены Евгения Дерюгина и ее дочь, нет ни слова о судьбе сына.

«Сегодня на месте имения можно увидеть лишь фрагменты каменных надворных построек, да несколько деревьев от старинных аллей», - добавили в госархиве.