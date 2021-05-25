Общество

Роспотребнадзор сообщил о вызывающем поражение сосудов маркере COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Сотрудниками Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора выявлен новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии. У пациентов в остром периоде COVID-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов»‎, - говорится в сообщении.

Наиболее высокие показатели по данному анализу были у тех пациентов, состояние которых в последующие дни резко ухудшалось. При этом повышения уровня эндотелина-1 были выявлены и у лиц, контактировавших с больными. Зато у пациентов с выздоровлением после курса успешной терапии цифры в большинстве случаев были уже в пределах нормы, пояснили в пресс-службе.

«Выявление нового значимого маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений и более раннему применению препаратов, обеспечивающих профилактику этих осложнений»‎, - подчеркнули в ведомстве.