Общество

Суд лишил родительских прав жителя Палкинского района по иску петербурженки

В Псковской области отца 4-летней девочки лишили родительских прав. Соответствующий иск подала жительница Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Палкинского района.

Суд установил, что мужчина без уважительных причин на протяжении нескольких лет уклоняется от выполнения обязанностей родителя. В частности, он не занимается воспитанием дочери – не заботится о ее здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении.

Кроме того, 40-летний отец злостно уклоняется от уплаты алиментов, о чем свидетельствует размер задолженности, превысивший 340 000 рублей.

Районный суд вынес решение о лишении отца родительских прав.