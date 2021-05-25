Общество

В областном Собрании депутатов проконтролировали исполнение наказов избирателей

Исполнение наказов избирателей, рассмотренных на прошлогодних заседаниях согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», проконтролировал комитет по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента. Об этом с заседания комитета, которое проходит 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы в этом году впервые обращаемся к этому постановлению, - отметил председатель комитета Борис Полозов, говоря о постановлении регионального парламента от 24 декабря 2020 года №1277 «О проекте закона Псковской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"». - В этот раз администрация представила нам подробнейший отчет об исполнении пунктов постановления».

«Спасибо за оценку работы администрации области», - поблагодарила заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова и добавила, что администрация достаточно подробно изложила меры, которые принимает по исполнению постановления.

В частности, на комитете обсудили рекомендацию администрации области продолжить работу с Минфином по обоснованию необходимости предоставления Псковской области дополнительной финансовой помощи на выполнение предписаний контрольно-надзорных и судебных органов. «У меня вопрос к вам, Людмила Викторовна, - обратился Борис Полозов к заместителю председателя областного комитета по финансам. - Поступил ответ, что работа ведется постоянно, про нее не забывают. Что вы более детально можете сказать?»

Людмила Павлова ответила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников обращался в Минфин по данному вопросу. «Мы обозначили эту позицию, по которой область испытывает острый недостаток. Минфин запросил у нас документы по данному вопросу, не только по государственным учреждениям, но и по муниципалитетам. Необходимый объем средств - более 1,5 млрд рублей. Мы просили хотя бы частично помочь в выделении средств. Пока в настоящее время просьба находится на рассмотрении. У многих субъектов есть эта проблема». По словам Людмилы Павловой, у субъектов есть консолидированное мнение, что необходимы дополнительные средства на исполнение этих предписаний.

По остальным пунктам указанного постановления у депутатов вопросов не возникло.