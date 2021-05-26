Общество

Профсоюзы поздравляют предпринимателей с профессиональным праздником

Псковский областной комитет Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий под руководством Игоря Иванова поздравляет всех работников частного сектора экономики с днем предпринимательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

День российского предпринимательства введен в 2007 году Указом президента РФ Владимира Путина и ежегодно отмечается 26 мая. Право занятия предпринимательской деятельность было закреплено законом «О предприятиях и предпринимательской деятельности» в 1991 году.

В поздравительной речи Игорь Иванов отметил важность труда предпринимателя. По его словам, для достижения успешного результата они вынуждены заниматься тяжелым повседневным трудом, сопряженным со множеством рисков. В «ковидный» период предприниматели столкнулись с рядом ограничений, что также негативно повлияло на их род деятельности, но они, в своем большинстве, выстояли и продолжают работать, заметил Игорь Иванов.

«Поздравляю всех тех, кто связал свою жизнь с работай в частном секторе экономики, кто был и остается учредителем предприятия или общества, кто продвигает нашу экономику и пополняет бюджет налогами! Желаю всем успеха, удачи, процветания бизнеса и уменьшения налогов и сборов! Также пожелаю предпринимателям становиться социально ответственными и сотрудничать с профсоюзами, поощряя работников в создании профсоюзных первичных организаций на предприятиях!» – сказал Игорь Иванов.