Еще два человека скончались из-за COVID-19 в Псковской области

Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области. Данные опубликованы на портале стопкоронавирус по состоянию на утро 26 мая. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в регионе увеличилось до 398.
Напомним, 25 мая в Псковской области зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 в регионе подтвердили у 37 611 человек. За сутки от коронавируса избавился 141 человек, всего - 32 172.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 13621
- Великие Луки – 6302
- Бежаницкий район - 349
- Великолукский район – 837
- Гдовский район – 556
- Дедовичский район – 791
- Дновский район - 313
- Красногородский район – 221
- Куньинский район – 335
- Локнянский район - 254
- Невельский район – 1447
- Новоржевский район – 453
- Новосокольнический район – 982
- Опочецкий район – 919
- Островский район – 1900
- Палкинский район – 409
- Печорский район – 726
- Плюсский район – 591
- Порховский район – 1159
- Псковский район – 3135
- Пустошкинский район – 348
- Пушкиногорский район - 355
- Пыталовский район – 373
- Себежский район – 608
- Стругокрасненский район – 381
- Усвятский район – 200
- Иногородние (с 30.12.2020) — 46.
Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?