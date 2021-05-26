Общество

Еще два человека скончались из-за COVID-19 в Псковской области

Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области. Данные опубликованы на портале стопкоронавирус по состоянию на утро 26 мая. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в регионе увеличилось до 398.

Напомним, 25 мая в Псковской области зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 в регионе подтвердили у 37 611 человек. За сутки от коронавируса избавился 141 человек, всего - 32 172.

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