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Общество

Еще два человека скончались из-за COVID-19 в Псковской области

26.05.2021 11:18|ПсковКомментариев: 0

Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области. Данные опубликованы на портале стопкоронавирус по состоянию на утро 26 мая. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в регионе увеличилось до 398.

Напомним, 25 мая в Псковской области зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 в регионе подтвердили у 37 611 человек. За сутки от коронавируса избавился 141 человек, всего - 32 172.

Статистика по муниципалитетам:

  • Псков – 13621
  • Великие Луки – 6302
  • Бежаницкий район - 349
  • Великолукский район – 837
  • Гдовский район – 556
  • Дедовичский район – 791
  • Дновский район - 313
  • Красногородский район – 221
  • Куньинский район – 335
  • Локнянский район - 254
  • Невельский район – 1447
  • Новоржевский район – 453
  • Новосокольнический район – 982
  • Опочецкий район – 919
  • Островский район – 1900
  • Палкинский район – 409
  • Печорский район – 726
  • Плюсский район – 591
  • Порховский район – 1159
  • Псковский район – 3135
  • Пустошкинский район – 348
  • Пушкиногорский район - 355
  • Пыталовский район – 373
  • Себежский район – 608
  • Стругокрасненский район – 381
  • Усвятский район – 200
  • Иногородние (с 30.12.2020) — 46.
Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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