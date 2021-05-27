Общество

Ректор Великолукской сельхозакадемии: Современный студент готов к работе в цифровой среде

Образовательные учреждения в последнее время активно заменяют традиционные процессы взаимодействия цифровыми, используя самые современные технологии. Этот процесс был ускорен, в том числе, с наступлением пандемии и вынужденным переходом всех учебных заведений на дистанционное обучение.

Об опыте внедрения цифровых технологий в образовательный процесс вузов Псковской области Псковской Ленте Новостей рассказал и. о. ректора Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владимир Морозов.

— Владимир Васильевич, к ак обстояли дела с цифровизацией высшего образования в регионе до пандемии коронавируса и что изменилось сейчас?

— До пандемии в академии, как и в большинстве вузов региона, при обучении по образовательным программам высшего образования дистанционные технологии и электронное обучение массово не использовались. Они применялись только для поддержки традиционных форм обучения в рамках ФГОС. На данный момент академия готова работать в требуемом формате в соответствии с текущим состоянием распространения коронавирусной инфекции.

— Как преподаватели Великолукской государственной сельскохозяйственной академии используют цифровые технологии при обучении своих студентов?

— Цифровые технологии при обучении студентов преподаватели используют чаще всего для передачи и контроля знаний с помощью образовательного портала ФГБОУ ВО Великолукской ГСХА, работающего на базе СДО Moodle. Цифровая образовательная среда и сервисы для доступа к образовательному контенту постоянно совершенствуются, продолжается работа по повышению квалификации преподавателей и сотрудников академии.

— Как студенты встречают внедрение новых методов работы?

— Новые методы работы были встречены студентами с пониманием. В основном, отношение к ним было положительным. Современный студент, в целом, готов к работе в цифровой среде.

— Считаете ли вы, что на данный момент в вашем вузе уже достаточно внедрены цифровые технологии?

— Цифровые технологии в настоящее время стремительно развиваются, в том числе и в области образования, на данный момент перед академией стоит задача по увеличению использования интерактивных сервисов взаимодействия со студентами, что влечет за собой обновление материально-технической базы, программного обеспечения.

— Какие возможности для обучения в других городах страны и за рубежом сейчас есть у молодых людей, не желающих переезжать за пределы Псковской области?

— За последний год у многих ведущих вузов в России и за рубежом было открыто дистанционное обучение по разным востребованным специальностям и направлениям подготовки. Есть как программы дополнительного профессионального образования, так и основные образовательные программы с получением диплома бакалавра или магистра. Надо отметить, что такое обучение подходит только мотивированным в профессиональном плане студентам.

— Какие, на ваш взгляд, можно выделить очевидные плюсы и минусы цифрового (электронного) обучения?

— О положительных и отрицательных последствиях цифрового обучения развернулись большие дискуссии в обществе, аналитических публикаций на эту тему очень много. Мы можем отметить следующие отдельные положительные стороны: во время пандемии образование стало более открытым, появилось больше информации о лучших практиках электронного обучения и ДОТ, ведущие вузы стали чаще делиться опытом, открывать доступ к своим электронным курсам. В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» были предусмотрены программы повышения квалификации по получению компетенций в области цифровых технологий. Освоение новых методов обучения расширило профессиональный кругозор преподавателей и студентов.

К отрицательным можно отнести очевидную зависимость результатов обучения от качества электронных образовательных ресурсов и доступности технологий, ведь, помимо прочего, важен уровень программно-технического оснащения рабочего места не только в вузе, но и дома. Также стоит отметить скорее негативное влияние излишней формализации образовательного процесса. В совокупности с недостаточным уровнем цифровых компетенций – все это снижает эффективность обучения.

— Считаете ли вы, что цифровизация однажды выместит традиционный образовательный процесс на уровне вузов?

— В долгосрочной перспективе - нет, полностью не заменит. Среди обучающихся академии нет такого общественного запроса. Кроме непосредственно передачи знаний и опыта, образование в вузе выполняет много других функций – воспитательных, социальных, культурных. Живое общение в коллективе – самое ценное в образовании. В каждой образовательной программе есть дисциплины, в которых цифровые технологии удобны и студентам, и преподавателям, они позволяют снизить рутинную нагрузку и сделать образовательный процесс более творческим.

В то же время по инженерным направлениям, ветеринарии, зоотехнии профессиональные знания могут быть получены только при личном присутствии на занятиях, под контролем преподавателя, тем более, когда используются технически сложные устройства или животные. Даже с точки зрения обучения технике безопасности и охране труда при выполнении определенных работ для будущего специалиста невозможно адекватное замещение их дистанционными занятиями и цифровыми аналогами. Однако по таким дисциплинам цифровизация тоже полезна – в форме виртуализации, видеофиксации, для тренировки и многократного повторения с целью получения устойчивых навыков, допуска к опасным объектам.

— Для кого, на ваш взгляд, особенно актуально внедрение цифровизации в обучение?

— Цифровые технологии в ближайшее время будут наиболее востребованными, по нашему опыту, в дополнительном профессиональном образовании взрослых.

Беседовала Ксения Иванова