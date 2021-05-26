Общество

Уголовное дело против неплательщицы алиментов возбудили в Пустошке

В Пустошкинском районе судебные приставы возбудили уголовное дело против должницы по алиментам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФССП по Псковской области.

Местная жительница продолжительное время не платила алименты на содержание своих несовершеннолетних сыновей. Задолженность матери превысила 600 тысяч рублей.

Судебные приставы уже применяли к нарушительнице ряд мер принудительного характера - ограничивали выезд из страны и накладывали взыскание на счета женщины в кредитных учреждениях. Привлекалась она и к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание детей. Тогда мировой судья назначил жительнице Пустошки наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Однако неплательщица продолжила уклоняться от выполнения родительских обязанностей. По этой причине дознаватели отделения судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов возбудили уголовное дело. Теперь женщине грозят исправительные или принудительные работы на срок до одного года либо арест до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.