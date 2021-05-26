Общество

Премирование педагогов и медиков обсудил социальный комитет областного Собрания

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов обсудил инициативу премировать лучших педагогов и медиков региона. Об этом с заседания комитета, которое проходит 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект представили руководитель областного комитета по образованию Андрей Ермаков и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Законопроектом вносятся изменения в областные законы «Об образовании» и «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан», в соответствии с которыми лучшим педагогическим и медицинским работникам предлагается предоставлять единовременные премии губернатора области.

Предполагается, что будет предоставляться 10 премий лучшим педагогическим работникам и 10 премий лучшим медицинским работникам в размере 150 тысяч рублей каждому.

Лучшие педагогические и медицинские работки будут определяться по результатам конкурса. Участниками конкурса станут:

педагогические работники, основным местом работы которых являются государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования;

работники медицинских организаций, подведомственных комитету по здравоохранению Псковской области.

Депутат Алексей Федоров поинтересовался, какие медицинские работники смогут участвовать в указанном конкурсе. «Из них сколько врачей, фельдшеров, медсестер?» - спросил он.

Марина Гаращенко пояснила, что в конкурсе будут принимать участие все категории медицинских работников. «Сегодня работают все, разницы не будет», - сказала председатель областного комитета по здравоохранению.

«Кто будет создавать конкурсную комиссию?» - уточнил председатель комитета Виктор Антонов и предложил, чтобы в нее включили депутатов.

Марина Гаращенко рассказала, что комиссия работает при комитете по здравоохранению. «В нее входит большое количество участников. По голосованию в нее могут быть включены различные категории», - сказала она.

Виктор Антонов подчеркнул, что идет целенаправленная работа исполнительной власти и губернатора региона по привлечению кадров. «Это самый больной вопрос в социальной сфере, особенно в здравоохранении», - сказал и напомнил, что в прошлом году купили 17 квартир для медиков, планируется приобрести еще 24 квартиры.

«Действительно, идет целенаправленная систематическая работа губернатора по поддержке здравоохранения и образования», - поддержала коллегу депутат Елена Даньшова и добавила, что меры социальной поддержке и стимулирования в указанных сферах необходимы. Также парламентарии напомнили, что учреждены звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области» и «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».

«Если такими темпами все будет продолжаться, то можем закрыть кадровые проблемы в ближайшие 2-3 года», - заметил Виктор Антонов. «Хотелось бы», - подытожила Елена Даньшова.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал региональному парламенту принять указанный законопроект на сессии 27 мая.