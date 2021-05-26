Общество

Приобрести творог «Прасковья Молочкова» по выгодной цене могут псковичи

В магазинах торговой сети «Магнит» действует выгодная цена на творог «Прасковья Молочкова».

Творог 5%-ной жирности (упаковка 180 г) можно приобрести по сниженной цене - 49,90 руб.

Акция действует с 26 мая по 1 июня.

Творог «Прасковья Молочкова» — полезный и богатый витаминами продукт. Фосфор и кальций, содержащиеся в нем, важны для роста волос и укрепления костей. Витамин D необходим для здоровья костей, а витамины В2 и В12 положительно влияют на зрение.

Творог «Прасковья Молочкова» очень хорошо подойдет для питания - и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к основному блюду. А также он станет отличной начинкой для пирожков.