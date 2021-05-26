Общество

ПЛН запустила голосование за кандидатов на звание «Почетный гражданин Пскова»

Голосование за кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города Пскова» стартовало в группе Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте», оно продлится до 1 июня. Выдвижение кандидатур завершилось накануне, 25 мая. Всего в Псковскую городскую Думу поступило 6 заявок.

Таким образом, в голосовании участвуют следующие претенденты на звание:

председатель областной общественной организации несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Раиса Кузина

председатель регионального отделения организации «Союз пенсионеров России», директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова

учитель лицея основ экономики и предпринимательства №10 Марина Иванова

врач, заведующий кабинетом ультразвуковой диагностики подразделения №2 ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Федорова

председатель областной общественной организации «Чудской проект» Ольга Василенко

телеоператор ГТРК «Псков», фотограф Михаил Холод

Проголосовать за одну из кандидатур можно в группе ПЛН «ВКонтакте».

Имена претендентов, набравших по итогам голосования максимальное количество голосов, будут переданы в общественную комиссию по рассмотрению предложений о присвоении почетного звания.

Напомним, звание «Почетный гражданин города Пскова» является высшей формой общественного признания, поощрения граждан за выдающиеся личные заслуги в деятельности, направленной на благо Пскова и его жителей. При этом кандидат должен иметь 25 лет трудового стажа и медаль «За заслуги перед Псковом».

В этом году по инициативе главы Пскова Елены Полонской и в целях обеспечения максимальной открытости акта присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова» к процессу выдвижения кандидатур были приглашены горожане, трудовые и общественные коллективы.