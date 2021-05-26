Общество

Фельдшер с вакциной от коронавируса отправился на Талабские острова

20 человек, проживающие на Талабских островах, сегодня, 26 мая, будут привиты от коронавируса. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

«У нас сегодня открылась навигация до Талабских островов. С первым рейсом туда на катере выехал фельдшер со специальным чемоданом-холодильником. 20 человек у нас должны привиться от коронавируса. По крайней мере, столько записывалось», - сказал гость студии. Учитывая немногочисленность населения островов, Святослав Колинко считает, что «20 человек — это неплохо для первого раза».

Также он подчеркнул, что теме вакцинации от коронавируса власти Псковского района уделяют серьезное внимание. Три раза в неделю она отдельно обсуждается на заседаниях районного оперштаба. «Надо вакцинироваться, чтобы рост заболеваемости снижался, чтобы вырабатывался коллективный иммунитет, поэтому всегда призываю руководителей организаций и предприятий работать с коллективами в этом направлении», - отметил Святослав Колинко.

«Сам еще не прививался, потому что были антитела, но пообщался с медиками, которые сказали, что можно уже это сделать, - поделился он и пообещал рассказать о своих ощущениях от процесса в соцсетях. - Мои родители привились, все нормально. Первая прививка прошла, никаких проблем от этого они не испытывают. Многие мои знакомые, которые привились, тоже чувствуют себя хорошо. Поэтому слухи, которые ходят по поводу вреда от вакцинации, считаю неоправданными».