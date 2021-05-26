Общество

Елена Даньшова: Нужно поднимать авторитет педагогических и медицинских профессий

27 мая на 58-й сессии Псковского областного Собрания депутаты рассмотрят изменения в областные законы «Об образовании» и «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан», в соответствии с которыми лучшим педагогическим и медицинским работникам будут предоставлять единовременные премии губернатора области. Так, 10 премий будут вручать лучшим педагогическим работникам и еще 10 - лучшим медицинским работникам. Размер такого поощрения составит 150 тысяч рублей каждому.

Депутат регионального парламента, директор средней общеобразовательной школы №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского в Великих Луках Елена Даньшова прокомментировала Псковской Ленте Новостей соответствующие изменения в законодательстве и оценила работу исполнительной власти по повышению престижа педагогических и медицинских профессий.



- Елена Николаевна, расскажите, как вы оцениваете изменения в областной закон об образовании, которые будут предусматривать премирование лучших педагогов губернатором региона?

- Глобальных изменений не произошло. Это чисто технические изменения, которые подправили те неудачные формулировки для более точного трактования закона. Дело в том, что закон об образовании Псковской области предусматривает проведение конкурса «Лучший педагогический работник», и он уже проводится в течение нескольких лет. Положение о конкурсе утверждается актом губернатора. К участию в конкурсе представляются педагогические работники как государственных образовательных учреждений, так и муниципальных. Количество участников и размеры премии тоже утверждаются положением. Как правило, это 10 педагогических работников, премия — по 150 тысяч рублей.

Данная премия позволяет стимулировать работу творческих, активных учителей, которые готовы поделиться своим педагогическим опытом, своими наработками. И, действительно, они показывают себя как мастера своего дела.

- Были ли среди ваших коллег награжденные такой премией?

- Конечно. Великолукские коллеги ежегодно участвуют в этом конкурсе. Некоторые даже по два раза получали данную премию.

Кроме того, хочу отметить, что за последние два года губернатор области ведет целенаправленную работу по стимулированию и социальной поддержке работников здравоохранения и образования. Это и ведение званий «Заслуженный педагогический работник Псковской области», «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» вместе с материальным поощрением, и введение указанных премий в размере 150 тысяч рублей лучшим педагогическим работникам и работникам здравоохранения. Такие меры позволят не только поддержать их, но и показать, что данные профессии сейчас очень востребованы, значимы. И авторитет этих профессий нужно поднимать.

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- Позволят ли эти меры в комплексе победить кадровый голод в сферах образования и здравоохранения?

- Трудно сказать. Эти премии, как правило, получают люди со стажем. Хотя и для молодых работников, активных и творческих, которые проявили себя как победители конкурса педагогического мастерства, — это тот путь, к которому нужно стремиться.

Для молодых педагогов тоже есть меры социальной поддержки. Это и выплаты молодым учителям — подъемные в течение первых трех лет, это и выделение муниципального жилья. В частности, в Великих Луках приобретаются служебные квартиры для молодых специалистов. И важно отметить программу «Земский учитель», которая поможет привлечь кадры на село, на что мы очень надеемся.

- И удержать отток.

- Да. Главное — зацепиться. В апреле я участвовала в заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе в Вологде. Мы обсуждали эту тему с коллегами. Там, например, меры поддержки более значимые, все-таки у них другой бюджет. В Вологодской области такой подход: когда молодая учительница приезжает работать в село, ее надо простимулировать и дать жилье. А там или тракторист найдется, или инженер, или агроном. Глядишь - семью создадут! И не уедут! Там к этому по-домашнему подходят, по-семейному.

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Если у человека есть стимул задержаться, есть желание работать, а если еще и создал семью, то он уже будет привязан к конкретному месту, там будут его корни.

Беседовал Михаил Синёв