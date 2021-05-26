Общество

В Пскове проверят организацию концерта Noize MC

Организаторы запланированного в Пскове на 3 июня концерта Noize MC не получали разрешение на проведение данного мероприятия. В связи с этим будет проведена проверка, сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«Они даже не обратились за разрешением. Это пока вообще противозаконный концерт. Мы всех поставили в известность: полицию, администрацию области, управление культуры», - заявил главный санитарный врач региона, - добавив, что губернатор распорядился провести проверку в связи с организацией концерта.

Добавим, что изначально концерт Noize MC планировался в КСК «Супер» 19 февраля, но позже был перенесен на 3 июня. Поклонникам группы обещали особенную программу, состоящую из самых знаковых песен коллектива за все 17 лет существования, а также свежие треки, уже успевшие обрести любовь и популярность среди слушателей.

Напомним, в апреле текущего года широкий общественный резонанс в Пскове вызвал концерт Клавы Коки и Niletto в Ледовом дворце. Шоу вызвало волну возмущения, поскольку мероприятие прошло при аншлаге, с грубейшими нарушениями противовирусных требований: количество зрителей не соответствовало согласованному, а масочный режим и социальная дистанция не соблюдались. По итогам разбирательства были инициированы служебные проверки в отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре и директора ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» (юрлицо, руководящее Ледовым дворцом).