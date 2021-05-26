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В Пскове скончался режиссер «Театра Слова» Леонид Изотов

В Пскове на 84-м году жизни скончался режиссер народного коллектива «Театр Слова» Леонид Изотов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Городском культурном центре.

Леонид Иванович Изотов родился 25 марта 1938 года в Харькове. В 1977 году окончил факультет режиссуры Высшего театрального училища имени Бориса Щукина, получил специальность «режиссер народного театра».

Леонид Изотов приехал в Псков в 1975 году, много лет был режиссером народного коллектива «Театр Слова». Настоящий профессионал, педагог, постоянно искал новые формы и методы работы, обладал неординарным творческим мышлением.

Леонид Изотов создал более 50 спектаклей. Среди них - «Двенадцать», «Забыть Герострата», «Строки, опаленные войной», «Дорогами ветров», «Сквозь время», «У войны не женское лицо», «Земной любови», «Песни, песни, о чем вы кричите», «Ностальгия» и многие другие.

Спектакль «Я пишу твое имя, Свобода!» по стихам Гарсия Лорки стал лауреатом Всероссийского театрального фестиваля в Калининграде в 1977 году. В этом же году Леонид Изотов стал лауреатом Всесоюзного театрального фестиваля в Калининграде. Коллектив - неоднократный лауреат псковских фестивалей, Пушкинских праздников поэзии. Под руководством Леонида Изотова было организовано множество концертов и программ по всей Псковской области.