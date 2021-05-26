Общество

Законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия поддержали в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила прохождения медицинского освидетельствования для кандидатов на владение оружием. Как сообщает «Коммерсантъ», будет введено понятие «медицинские противопоказания к владению оружием», а их перечень будет определять правительство.

Согласно законопроекту:

будет введен запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование;

освидетельствование можно будет пройти только в государственных или муниципальных учреждениях;

освидетельствование будет включать химико-токсикологические исследования и психологическое тестирование;

результаты освидетельствования будут сформированы в электронное заключение ГИС Минздрава, доступ к ним получит Росгвардия.

21 мая в Госдуму внесли законопроект об ужесточении оборота оружия. Авторы предложили ввести административную ответственность за незаконный оборот любого оружия и увеличить срок ответственности за утерю оружия. Другой законопроект, касающийся правил выдачи оружия, уже прошел первое чтение. Ужесточить правила оборота гражданского оружия поручил президент Владимир Путин после стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых.