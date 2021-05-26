Общество

МЧС предупреждает жителей Псковской области о неблагоприятном явлении

Жителей Псковской области предупреждают о неблагоприятном явлении, которое наступит на территории региона с 27 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Преимущественно на полях с близким залеганием грунтовых вод и на тяжелых по механическому составу почвах ожидается переувлажнение почвы на глубине 10-12 сантиметров. При визуальной оценке состояния в период сева яровых состояние почвы оценивается как липкое и текучее в течение 12 дней подряд.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации жителей региона призывают срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.