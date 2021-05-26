Общество

В России начали вакцинацию домашних животных от COVID-19

Вакцинация домашних животных от коронавируса COVID-19 отечественной вакциной «Карнивак-Ков»‎ началась в ряде российских регионов на базе ветеринарных клиник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника руководителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков", разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных»‎, - сказала Мелано.

Вакцинация проводится частными и государственными клиниками, приобретшими вакцину у производителя - подведомственного Россельхознадзору «Федерального центра охраны здоровья животных»‎ (ФГБУ «ВНИИЗЖ»‎). «Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле»‎, - отметила советник главы ведомства.

Российская вакцина «Карнивак-Ков»‎ - первый и на данный момент единственный зарегистрированный в мире препарат против коронавируса COVID-19 у животных. В настоящее время срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Вакцина разработана подведомственным Россельхознадзору «Федеральным центром охраны здоровья животных»‎.