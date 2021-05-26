Общество

Псковские школьники завоевали первое место на «Automotive Innovation Camp – 2021»

Команда Молодежного Инжинирингового центра Псковской инженерно-лингвистической гимназии и Палкинской средней школы приняла участие в «Automotive Innovation Camp – 2021» (AIC), проводимом Союзом «Автопром Северо-Запад». Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель палкинского кружка робототехники Теодор Плявинский.

AIC - командная работа представителей бизнеса с организациями системы образования (школы, СПО, ВУЗы) по развитию детского технического творчества и реализации инновационных проектов в авто- и мото-индустрии. Представители автомобильной индустрии и партнеры промышленного кластера «Автопром Северо-Запад» представили бизнес-кейсы в сфере автомобильной промышленности и мотоспорта для школьников и студентов. Участники генерировали решения бизнес-кейсов и инновационных идей/услуг/продуктов, отвечающих текущим и будущим потребностям отрасли в трансграничном контексте.

Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию в команде от псковского региона представляли Роман Носов (9 класс), Ярослав Ившин (9 класс) и Даниил Царо (9 класс), Палкинскую среднюю школу – Егор Орлов (10 класс) и Сергей Васильев (9 класс).

По итогам мероприятия команда завоевала диплом I степени.

Педагоги членов команды - Теодор Плявинский (Палкинская средняя школа), Егор Яковлев (ПИЛГ) и Сергей Логинов.