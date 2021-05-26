Общество

Псковские профсоюзы смогут наблюдать за легитимностью выборов

Псковский облсовпроф подписал соглашение с Общественной палатой Псковской области на предмет формирования Корпуса наблюдателей на выборах текущего года. Соглашение с профсоюзной стороны подписал председатель Псковского облсовпрофа Игоь Иванов.

Предметом соглашения является установление партнерских отношений сторон для содействия в реализации прав граждан РФ на участие в наблюдении за проведением выборов в РФ.

«Псковский облсовпроф объединяет около 50 000 членов профсоюза Псковской области. Безусловно, много наших профсоюзных активистов хотят принять участие в выборах, при этом используя как пассивное избирательное право – избираться, так и активное – голосовать и наблюдать за легитимностью голосования. Только легитимная власть будет поддерживать права человека труда. Поэтому нам важно активно участвовать в контроле за легитимностью голосования», – цитирует слова Игоря Иванова пресс-служба облсовпрофа.