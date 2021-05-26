Общество

Закончился прием заявок на конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны»

Закончился прием заявок на конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Конференция в 2021 году проводится в режиме онлайн, в связи с эпидемиологической обстановкой. С сегодняшнего дня, 26 мая, в группе Молодёжного центра социальной сети ВКонтакте начинается публикация представленных на конференцию работ.

Традиционно на конференцию принимались работы по трём направлениям: генеалогическая, биографическая,краеведческая. Награждение участников состоится на базе Псковского городского молодёжного центра, о точной дате участники будут оповещены дополнительно.

С работами можно ознакомиться в файлах статьи. Орфография, пунктуация и стиль авторов сохранены.