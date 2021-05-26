Неделя приемов граждан по вопросам материнства и детства пройдет в Псковской области

В преддверии Международного Дня защиты детей «Единая Россия» организует тематическую неделю приемов граждан по вопросам материнства и детства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, приемы пройдут на базе региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.
«Одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики является забота о семье и детях, - отметили в пресс-службе. - В Псковской области строятся новые школы, детские сады, стадионы и игровые площадки, создаются условия для всестороннего развития молодежи. Предусмотрены меры социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Успешная реализация всех этих и многих других мер невозможна без обратной связи с населением».
График приемов граждан:
Задать вопросы можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: (8112) 66-25-12.