Общество

Неделя приемов граждан по вопросам материнства и детства пройдет в Псковской области

В преддверии Международного Дня защиты детей «Единая Россия» организует тематическую неделю приемов граждан по вопросам материнства и детства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, приемы пройдут на базе региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

«Одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики является забота о семье и детях, - отметили в пресс-службе. - В Псковской области строятся новые школы, детские сады, стадионы и игровые площадки, создаются условия для всестороннего развития молодежи. Предусмотрены меры социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Успешная реализация всех этих и многих других мер невозможна без обратной связи с населением».

График приемов граждан:

31 мая с 10.00 до 12.00 прием проведут сенатор Совета Федерации Елена Бибикова и помощник уполномоченного по правам ребенка Псковской области Мария Козина;

1 июня с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания (руководитель фракции «Единая Россия») Виктор Антонов, с 14.00 до 17.00 - депутат городской Думы Владимир Воробьев;

2 июня с 15.00 до 18.00 прием проведет глава Пскова, депутат Псковской городской Думы, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская;

3 июня с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова, с 14.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы (руководитель фракции «Единая Россия») Денис Иванов.

4 июня с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко.

Задать вопросы можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: (8112) 66-25-12.