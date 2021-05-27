Общество

ОНФ предлагает расширить использование маткапитала

ОНФ предлагает разрешить использовать материнский капитал на подключение индивидуальных жилых домов к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Такую инициативу объединение направило в правительство.

В некоторых субъектах допускается возможность использовать средства регионального маткапитала на компенсацию этих расходов. Так, в Краснодарском крае и Челябинской области можно потратить деньги на газификацию, а в Ульяновской — на подведение коммуникаций, пишет газета «Известия».

ОНФ попросил правительство рассмотреть возможность распространить на всю страну использование этой госпомощи на оплату услуг по подключению коммунальным сетям. Также должны учитываться расходы на подготовку документации, закупку комплектующих и работы по подключению, говорится в письме.

«Обращение ОНФ поступило и будет рассмотрено в установленном порядке», - отметили в пресс-службе правительства.

Идею поддержали думские фракции. В «Единой России» отметили необходимость уйти от ограничений на использование маткапитала, если средства тратятся на нужды семьи. Однако в экспертном сообществе считают, что властям стоит в первую очередь обращать внимание на неподъемные для многих граждан цены на подключение коммунальных услуг, а не пытаться решить эти проблемы только за счет госвыплат.