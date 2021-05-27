Общество

Губернатор выступит с отчетом о работе администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 27 мая, выступит с отчетом о работе администрации региона в 2020 году в рамках сессии Псковского областного Собрания депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Начало заседания регионального парламента запланировано на 11.00. На официальном портале областного Собрания будет вестись онлайн-трансляция.

Глава региона озвучит наиболее актуальные направления развития Псковской области, обозначит главные достижения и особенности функционирования сфер здравоохранения, образования, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, дорожного строительства, транспортной доступности и ряд других.

Отметим, в ходе подготовки к отчету губернатор провел серию встреч с представителями всех парламентских фракций регионального парламента. Депутаты смогли задать главе региона интересующие их вопросы, в том числе и те, которые им адресовали жители. По итогам общения Михаил Ведерников дал ряд поручений вице-губернаторам и руководителям профильных региональных комитетов.