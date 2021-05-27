Общество

Учитель из Великих Лук провела 70 дней в реанимации после вакцинации

Учитель из Великих Лук Наталья Трифонова провела 70 дней в реанимации в Великих Луках, Пскове, Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

На своей странице в Instagram учитель гимназии имени С. В. Ковалевской написала обращение ко всем, кто боролся за ее жизнь. Она поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за постоянный контроль и внимание к ее здоровью.

Учитель отметила, что высокий профессионализм врачей, внимание областной и великолукской городской администрации спасли ей жизнь.

«Я вытащила несчастливый лотерейный билет, после вакцинации у меня на фоне индивидуальной непереносимости препарата развился редчайший синдром Гийена–Барре. Семьдесят дней реанимации в Великих Луках, Пскове, Санкт-Петербурге. Шестьдесят дней на ИВЛ, два месяца полной неподвижности при полном сознании», — рассказала она в обращении.

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Наталья Трифонова рассказала, что видела и слышала все, что делали врачи, и как работал медперсонал на всех уровнях.

«Я знаю, какие сложные и дорогостоящие процедуры я получала. Меня переполняет чувство благодарности к великолукским и псковским медикам, которые сделали все возможное, чтобы остановить болезнь и передали меня в центр имени Алмазова в Санкт–Петербург на долечивание с точным диагнозом и правильно проведенными процедурами», — написала она.

Педагог выразила отдельную благодарность неврологу из Великих Лук Елене Белоножко, неврологу Наталье Павловой и анестезиологу-реаниматологу Павлу Карловскому из Псковской областной клинической больницы.

Кроме того, Наталья Павловна отметила огромное значение заботы и внимания заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, главы города Великие Луки Николая Козловского, заместителя главы города по социальным вопросам Юлии Ярышкиной, директора гимназии имени С. В. Ковалевской Татьяны Фомченковой и многих других, кто искренне и бескорыстно помогал ей.

«Четкость и оперативность на всех уровнях, участие и неравнодушие спасли мне жизнь. После четырех месяцев, проведенных в больницах, после трудного и очень серьезного лечения я восстанавливаюсь и надеюсь вернуться к педагогической деятельности. Спасибо вам и всем, кто поддерживал меня в эти трудные дни моей жизни», — заключила она.