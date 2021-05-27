Общество

В СберБанк Онлайн появилась возможность получить страховые выплаты

Урегулировать убытки по самым массовым видам рискового страхования теперь можно в СберБанк Онлайн — крупнейшем банковском мобильном приложении с ежемесячной аудиторией 70 млн человек. В СберБанк Онлайн доступен полный цикл урегулирования убытков — от подачи заявления до финальной страховой выплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Возможность онлайн урегулирования убытков появилась у клиентов «Сбербанк страхование» в 2019 году, когда было запущено мобильное приложение «СберОсмотр». Теперь возможности для подачи заявлений на выплаты в цифровом канале существенно расширены: в СберБанк Онлайн можно подать заявление о страховом событии по ипотечному страхованию имущества, программам «Защита дома», «Сбереги финансы», «Защита от травм» и «Спортивная защита». Это самые массовые виды рискового страхования в СК «Сбербанк страхование», на которые приходится около 80% от общего количества заключенных в компании договоров.

«В СберБанк Онлайн теперь доступен полный цикл обслуживания по самым массовым видам страхования — возможность заключить договор, информация обо всех действующих страховых полисах, онлайн-консультации и урегулирование убытков. Клиенты активно пользуются цифровыми каналами: доля онлайн-продаж рисковых страховых продуктов составляет 16%, а доля убытков, урегулированных онлайн, — 40%. Наша цель — довести долю онлайн-урегулирования в рисковом страховании до 100% для тех клиентов, которым удобны цифровые каналы. До конца года возможность подать заявление на выплату в СберБанк Онлайн появится и по другим видам страхования», - рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Подать заявление на выплату в мобильном приложении СберБанк Онлайн можно в разделе «Страхование» в карточке оформленного продукта. В меню клиенту необходимо выбрать вариант «Заявить о страховом событии» и далее следовать подсказкам. Статус рассмотрения доступен в разделе «История заявлений». Срок рассмотрения обращений, поданных онлайн, сокращается в среднем до пяти дней.