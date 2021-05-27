Общество

Минтруд рассматривает предложения о введении четырехдневки

Минтруд рассматривает все поступающие инициативы, это относится и к идее о четырехдневной рабочей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются (в министерстве - ред.). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать <...> Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — сказал он.

Само предложение министр комментировать не стал. Антон Котяков также отметил, что его слова о готовности рассмотреть его не стоит расценивать как потенциальное согласие.

В конце апреля председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневке. Он считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.

Ранее Медведев также заявил, что пандемия «оживила» это предложение, но воплощать его надо не в ущерб экономике.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев высказался летом 2019 года, будучи премьер-министром России, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.