Общество

Псковичам предлагают работу на Всероссийской переписи населения

Набор желающих стать участниками Всероссийской переписи населения в качестве переписного персонала объявлен в Псковской области. В регионе планируют принять на работу более 1500 человек в качестве контролеров полевого уровня и переписчиков счетных и стационарных участков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Они будут заниматься организацией и контролем работы переписчиков в конкретном переписном участке, а переписчики – проводить опрос граждан, проживающих на заданной территории, заполняя переписные листы на планшетном компьютере.

Денежное вознаграждение в месяц составит: для контролера полевого уровня - 20 000 рублей, для переписчика стационарного участка и переписчика счетного участка – 18 000 рублей.

Участником Всероссийской переписи населения в качестве переписного персонала может стать любой совершеннолетний гражданин России, прошедший специальное обучение по проведению переписи населения и заполнению переписных документов.

Опрос населения будут проводить с использованием планшетных компьютеров, поэтому необходимо наличие навыков работы с мобильными устройствами. Важными для переписчика качествами являются коммуникабельность и ответственность. Требования к контролеру - свободное владение персональным компьютером на уровне пользователя, навыки работы на планшетном компьютере, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, гражданство РФ.

По вопросам трудоустройства можно обратиться в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области по адресу: Псков, улица Карла Маркса, дом 15 с 8.36 до 18.00 (в пятницу до 16.00) ежедневно, кроме выходных, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, телефон: 8(8112)79-09-69, e-mail: p60_mail@gks.ru.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет в октябре с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках.